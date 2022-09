Sérum à 380 francs: La nouvelle marque de cosmétiques de Brad Pitt, c’est la goutte de trop!

Rihanna, Hailey Bieber, Kim Kardashian, Travis Barker: quand on est une star, il est de bon ton de lancer, tôt ou tard, sa propre ligne de soins de la peau. Brad Pitt vient de rejoindre ce club très sélect en commercialisant des sérums, des crèmes et autres fluides présentés dans des flacons en verre ambré surmontés d’un bouchon en bois. Jusque là, rien de très excitant.

Un sérum hors de prix

Un grand nom, peu d’intérêt

À ce prix-là, on espère que le principe actif soit rarissime. En réalité, ces cosmétiques utilise les propriétés du raisin des vignobles que Brad Pitt possèdent en France. Et il y a encore plus curieux: comme beaucoup d’autres stars, Brad Pitt n’a aucune expérience dans le domaine des soins de la peau. Contrairement à Hailey Bieber, par exemple, il ne s’y intéresse pas du tout.