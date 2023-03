Suisse: La nouvelle maturité gymnasiale en voie de finalisation

Le projet du Conseil fédéral dans les grandes lignes

Pour rappel, la maturité gymnasiale devra durer à l’avenir au moins quatre ans, et cela pour toutes les filières. Le Conseil fédéral avait mis en consultation le 18 mai 2022 une révision de l’ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité. Autres nouveautés: les compétences spécifiques de base dans la langue d’enseignement et en mathématiques doivent être renforcées. Le choix des disciplines fondamentales (économie, droit ou informatique) sera étendu, de même que celui des disciplines spécifiques. Les échanges et la mobilité pendant la formation seront promus.