Espace : La nouvelle méga-fusée de la Nasa s’apprête à décoller vers la Lune

La nouvelle fusée de la Nasa, la plus puissante du monde , devait décoller pour la première fois lundi depuis la Floride, pour une mission test de six semaines direction la Lune, cinquante ans après le dernier vol d’Apollo . La mission Artémis 1 doit marquer le lancement du programme américain de retour sur la Lune, qui doit permettre à l’humanité d’ensuite atteindre Mars, à bord du même vaisseau.

Sans équipage

Du haut de ses 98 mètres, la fusée orange et blanche SLS ne pourra pas décoller en cas de pluie ou d’orages. Ses réservoirs ont commencé à être remplis de carburant durant la nuit de dimanche à lundi, mais avec un retard d’environ une heure à cause d’un risque de foudre trop élevé au moment où ces opérations devaient normalement commencer.

Celles-ci devaient se poursuivre durant plusieurs heures, jusqu’à avoir rempli la fusée de plus de trois millions de litres d’hydrogène et d’oxygène liquides. La Nasa espérait rattraper ce retard par la suite. Entre 100’000 et 200’000 personnes sont attendues pour assister au spectacle, dont la vice-présidente des Etats-Unis Kamala Harris.

40’000 km/h

Au lieu d’astronautes, des mannequins ont pris place à bord, équipés de capteurs enregistrant vibrations et taux de radiations. Des microsatellites seront également déployés pour aller étudier la Lune, ou encore un astéroïde. Des caméras embarquées permettront de suivre ce voyage de 42 jours au total. La capsule s’aventurera jusqu’à 64’000 km derrière la Lune, soit plus loin que tout autre vaisseau habitable jusqu’ici.

Vivre sur la Lune

Après cette première mission, Artémis 2 emportera en 2024 des astronautes jusqu’à la Lune, sans y atterrir. Un honneur réservé à l’équipage d’Artémis 3, en 2025 au plus tôt. La Nasa souhaite ensuite lancer environ une mission par an. Le but: établir une présence humaine durable sur la Lune, avec la construction d’une station spatiale en orbite autour d’elle (Gateway), et d’une base à la surface.