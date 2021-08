MERCEDES EQS - La nouvelle Mercedes, meilleure voiture électrique au monde à ce jour?

Une berline très haut de gamme avec moteur électrique? La Mercedes EQS est non seulement la preuve que c’est possible, mais également que le luxe et l’électrique s’accordent à merveille.

Le silence est un luxe. Et c’est dans un silence parfait que le temps s’écoule, tandis que le paysage idyllique du lac des Quatre-Cantons défile derrière la vitre. Sérénité, détente, isolement du monde extérieur: voilà à quoi aspire la clientèle de modèles de véhicules haut de gamme. En dehors, bien sûr, des facteurs moins romantiques, comme le fait d’afficher son statut social, d’envoyer un message fort, d’être dans la performance et la haute technologie. La Mercedes EQS offre désormais tout cela à la fois. Première berline de luxe dotée d’un moteur 100% électrique, elle établit de nouvelles normes dans ce domaine et montre que l’électrique et le luxe s’accordent à merveille.

Et ça commence par la taille. Avec sa longueur de 5,22 m, l’EQS dépasse même la traditionnelle Classe S et n’est que quelques millimètres plus courte que la version longue de cette dernière. Grâce à la direction de l’essieu arrière, son rayon de braquage est de 10,9 mètres, ce qui la rend extrêmement maniable. Il est évident qu’avec une telle longueur, le véhicule dispose d’un spacieux habitacle, même si l’espace est réparti différemment dans un véhicule électrique. Grâce à une nouvelle plateforme avec une batterie logée à plat dans le plancher, un moteur électrique sur l’essieu arrière et un deuxième moteur sur l’essieu avant sur les variantes à quatre roues motrices, l’espace aux jambes est encore plus généreux pour les passagers. Il manque toutefois un peu de profondeur pour les pieds, en particulier à l’avant, où la position est plus haute que dans une Classe S et où la garde au toit est à deux doigts d’être trop juste.

Seul bémol: le chargement

L’EQS met également la barre haut avec la batterie. D’une capacité de 107,8 kWh, elle est actuellement la plus grosse batterie à équiper les véhicules de tourisme et permet une autonomie WLTP maximale de 770 kilomètres. Seul bémol: sa vitesse de charge. Étant donné que la nouvelle plateforme ne dispose pas de la technologie 800 volts, la batterie n’accepte que 200 kW maximum en courant continu. À titre de comparaison, la Porsche Taycan supporte jusqu’à 270 kW. Cela ne signifie pas pour autant qu’il faille passer des heures à la borne avec l’EQS, vu que l’autonomie repasse à 300 km en seulement 15 minutes de charge.

Silence remarquable, confort extrême et zéro émission de CO₂: avec la Mercedes EQS, la motorisation électrique fait son entrée dans le segment de luxe. Daimler L’EQS a une autonomie maximale de 770 kilomètres, du moins en théorie. Daimler Bienvenue dans le futur: l’énorme écran s’étend sur toute la largeur du tableau de bord. Daimler

Dans un premier temps, deux variantes seront disponibles: l’EQS 450+ avec moteur sur l’essieu arrière, qui développe une puissance de 245 kW (333 ch) et l’EQS 580 4Matic quatre roues motrices de 385 kW (524 ch). D’autres variantes suivront ultérieurement, notamment une version plus puissante, capable de développer jusqu’à 560 kW (762 ch). Si, pour l’heure, les prix ne sont pas encore connus, il faudra tout de même compter avec des prix similaires à ceux de la Classe S, démarrant à partir de 123'300 francs. L’EQS 580 4Matic mise à disposition pour l’essai routier a non seulement convaincu par son fonctionnement remarquablement silencieux, son grand confort de conduite et son accélération, qui varie de modérée à forte selon qu’on ait le pied lourd ou non, mais également par sa forte traction, sa stabilité directionnelle et son maniement étonnamment agile, sachant que l'EQS pèse environ trois tonnes à pleine charge.