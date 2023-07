Mouvement «no wash»: La nouvelle mode est de ne plus laver ses vêtements

À quelle fréquence faut-il laver ses habits? La plupart des gens jettent leurs T-shirts, robes et autres au lavage après les avoir portés une seule fois. Mais certaines personnes, à l’instar de Stella McCartney, ne lavent presque plus, voire plus du tout leurs vêtements. La styliste britannique fait ainsi partie du «no wash movement» dont les adeptes ont, pour diverses raisons, renoncé à laver leurs habits. Le temps est-il venu de remiser définitivement le lave-linge?

Combien de fois portez-vous un vêtement avant de le mettre à la lessive? Je le porte une fois avant de le jeter dans le panier à linge. Deux à trois fois. Entretemps, je le raccroche dans l’armoire. Une semaine entière, peut-être. Je lave les pantalons une fois par semaine. Il m’arrive de porter les mêmes habits pendant plus d’une semaine. Il y a certaines pièces de vêtements que je lave rarement, voire jamais.

Les avantages

Le lave-linge est l’un des appareils ménagers les plus énergivores. Sa mise en route moins fréquente permet de réaliser des économies d’électricité, d’eau et de lessive, ce qui est évidemment bon pour l’environnement.

Mais cela profite aussi aux habits. Moins un vêtement passe en machine, plus sa durée de vie sera longue. Car, contrairement à ce que l’on pourrait penser, les tissus s’usent avant tout au lavage et non lorsqu’ils sont portés. C’est pourquoi Stella McCartney mise, elle aussi, sur des lavages peu fréquents. «S’il n’est pas absolument nécessaire de laver un article, alors ne le faites pas», a déclaré la styliste britannique en 2019 dans une interview accordée au journal «The Observer». Elle dit avoir appris cela alors qu’elle travaillait chez un tailleur de luxe, à Londres. Depuis, Stella McCartney laisse sécher la saleté sur les vêtements avant de les brosser.

Les alternatives au lave-linge

Comme Stella McCartney, certaines personnes misent sur le fait de retirer la saleté à la brosse ou de bien aérer les vêtements. Après un appel lancé par le «Guardian» au sujet du mouvement «no wash», une lectrice explique que «les vêtements ne doivent pas être lavés trop souvent. La plupart du temps, il suffit de les aérer brièvement».

Pour que les vêtements déjà portés retrouvent leur fraîcheur, il faut leur faire prendre l’air pendant quelques heures. PEXELS/MIRTOKON

Si un vêtement n’a été porté qu’à une seule occasion et n’est pas sale, il suffit de le suspendre dehors – il n’y a rien de négligé à cela. Dans ce cas, il convient toutefois de le laisser aérer pendant plusieurs heures. Les températeures négatives peuvent également stopper la prolifération de bactéries, c’est pourquoi certains misent sur le congélateur plutôt que sur le lave-linge.

Passage en machine impératif

Selon un sondage réalisé par Galaxus, près d’un homme sur quatre en Suisse ne change pas quotidiennement de slip. Pourtant, tout le monde devrait le faire, les hommes comme les femmes. Les sous-vêtements ne doivent pas seulement être changés tous les jours, mais doivent être lavés. Certains textiles doivent en principe passer en machine, surtout ceux des vêtements portés près du corps, comme les chaussettes et les tenues de sport.

Les sous-vêtements et les tenues de sport doivent impérativement être lavés en machine. IMAGO/PANTHERMEDIA

En outre, les vêtements fabriqués dans certaines matières - comme le polyester ou le coton - doivent être lavés régulièrement. Les matières naturelles comme le lin ou la laine peuvent, en revanche, être aérées sans problème. Selon Marianne Meli, dermatologue et vénérologue FMH et directrice médicale de la clinique Dermanence de Zurich, on peut aussi être plus relax en ce qui concerne le lavage du soutien-gorge. «Si la personne qui le porte n'a pas d'affection cutanée au niveau de la poitrine et transpire peu au quotidien, le soutien-gorge peut très bien être porté pendant deux à trois jours», affirme-t-elle.

