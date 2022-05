Opel Astra: La nouvelle Opel est un concentré de savoir-faire féminin

Cela fait des décennies que la Volkswagen Golf et l’Opel Astra se disputent la suprématie dans la catégorie compacte. Sauf qu’entre-temps, elles ont été dépassées par le nouveau courant dominant: aujourd’hui, on achète surtout des SUV, des voitures électriques ou des véhicules du segment haut de gamme, ce qui laisse de moins en moins de place à celles qui trônaient jadis sur le marché de l’automobile.

Alors que Volkswagen a entièrement revu son ancien best-seller il y a plus de deux ans, Opel s’est laissé beaucoup plus de temps pour lancer la nouvelle génération de l’Astra. Les remous provoqués par le rachat par PSA et la fusion ultérieure de PSA et FCA pour former le groupe Stellantis a entre-temps coupé l’herbe sous le pied du constructeur de Rüsselheim. Mais fin juin, le nouveau modèle arrivera enfin chez les concessionnaires suisses et pour la première fois, il sera également disponible en version hybride rechargeable. Un modèle 100% électrique est prévu pour 2023.

En ce qui concerne le nouveau modèle, Opel s’est également montré progressiste au-delà de la technologie. En effet, l’équipe de développement, constituée de 25 personnes, étaient constituée à 50% de femmes, avec à sa tête, Mariella Vogler, qui avait déjà géré le développement d’autres modèles. «Ce n’est pas avec une mentalité de coude que l’on construit une voiture capable d’éveiller des sentiments positifs», explique l’ingénieure en chef. Et d’ajouter: «Ce n’est pas tant le facteur féminin qui a influencé le résultat, mais les compétences et les talents multiples qui ont permis d'améliorer le produit final».

Une esthétique épurée

Le concentré de savoir-faire féminin est surtout visible dans l’habitacle. La Chinoise Haiyan Yu a notamment dirigé le développement du cockpit entièrement numérique, Ilka Höbermann et son équipe sont responsables des couleurs et des matériaux de l'intérieur et Zuzana Majorova s'est chargée de l'assurance qualité chez les fournisseurs. «Nous avons dû sortir des sentiers battus pour obtenir le meilleur résultat», explique Ilka Höbermann. «C'est en fait comme un grand puzzle: on combine différents matériaux intéressants pour obtenir un beau contraste et un équilibre».

Avec l’arrivée de la nouvelle génération de modèles, l’Opel Astra est, pour la première fois, équipée de moteurs hybrides rechargeables. Opel La planche de bord, avec ses deux écrans formant le «Pure Panel», a été épurée. Opel En mode électrique, les variantes hybrides rechargeables ont une autonomie d’environ 60 kilomètres. Opel

Le résultat parle de lui-même, même s’il n'y a, a priori, pas grand-chose à voir dans le cockpit, qui a été réduit à l'essentiel en terme de design. C'est ce qu'Opel appelle «Visual Detox», c'est-à-dire la désintoxication visuelle, et ceux qui ont encore en tête les habitacles truffés de touches des générations précédentes de l'Astra comprendront cette expression dramatique. Deux écrans larges de 10 pouces derrière une surface vitrée forment ce que l'on appelle le Pure Panel, sous lequel se trouvent des touches directes pour les fonctions importantes; toutes les autres entrées se font via l’écran tactile ou par commande vocale, l'Astra comprenant désormais des phrases complètes et répondant à «Hey Opel».