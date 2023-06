La nouvelle saison de Black Mirror fait vraiment flipper

Attendue depuis quatre ans par les fans de «Black Mirror», la saison 6 de la série d’anthologie britannique, au casting prestigieux, a frappé fort. Disponible sur Netflix, depuis jeudi 15 juin 2023, cette nouvelle édition annoncée comme «la saison la plus imprévisible, la plus inclassable et la plus inattendue de toutes», semble tenir ses promesses. Parmi ses cinq épisodes très différents, celui intitulé «Loch Henry» serait particulièrement «sombre et tordu», selon de nombreux téléspectateurs, rapporte le «Sun».