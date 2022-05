BMW Série 7 et i7 : La nouvelle Série 7: plus grande, plus puissante et plus économique

Après que des images de la nouvelle Série 7 ont fuité sur Internet, BMW a officiellement présenté le modèle. La septième génération de la berline haut de gamme devrait arriver sur le marché suisse au mois de novembre, en version i7 100% électrique dans un premier temps. Deux hybrides rechargeables ainsi qu’une variante diesel suivront ultérieurement.

Le design de la nouvelle Série 7 a déjà beaucoup fait parler de lui, comme c’est le cas pour tous les nouveaux modèles BMW ces derniers temps. La calandre double haricot toujours plus grande et, plus récemment, l’audacieuse alternance entre formes convexes et concaves passent mal auprès de la communauté sur les réseaux sociaux. Mais maintenant que les photos de la Série 7 ont été dévoilées, un tout autre détail alimente les discussions, car c’est la première fois que la Série 7 est équipée de phares en deux parties.

Séance de cinéma privée à l’arrière

Une autre nouveauté est que BMW ne propose plus qu’une seule longueur pour la Série 7 et ce, dans le monde entier. La version plus courte a disparu et la berline n’existe désormais plus qu’en version XXL. Elle gagne 130 millimètres en longueur, 48 millimètres en largeur et 51 millimètres en hauteur, affichant une longueur de 5,39 mètres. L’empattement augmente de cinq millimètres par rapport à l’ancienne version longue , passant à 3,22 mètres, ce qui se traduit évidemment par un généreux espace dans l’habitacle.

En toute logique, une nouvelle génération de modèles de berline haut de gamme dispose d’encore plus d’éléments de confort ainsi que de la technologie dernier cri. Les points forts de la nouvelle Série 7 sont les portes à ouverture et fermeture automatiques, l’éclairage des contours de la double calandre ainsi qu’un écran tactile panoramique 8K de 31,3 pouces fixé au ciel de pavillon pour une séance de cinéma privée à l’arrière.

L’i7 100% électrique affiche une autonomie de 625 km. BMW Le cockpit est clairement structuré, avec un écran incurvé en deux parties. BMW À l’arrière, l’écran de cinéma fixé au ciel de pavillon assure le divertissement. BMW

La plus grande nouveauté de la Série 7 est cependant la propulsion électrique. L’i7 xDrive60 combine deux moteurs électriques d’une puissance de 400 kW/544 ch pour une transmission intégrale électrique. La berline haut de gamme abat le 0 à 100 km/h en 4,7 secondes et atteint une vitesse de pointe de 240 km/h. La batterie d’une capacité de 101,7 kWh permet une autonomie maximale de 625 km, la capacité de charge étant de 195 kW, ce qui permet de faire le plein d’électricité sur une borne de recharge rapide en dix minutes et de repartir pour 170 km. L’année prochaine, l’i7 M70 xDrive sera également commercialisée en version Performance avec une puissance annoncée de 485 kW/660 ch.