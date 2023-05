Smart #3: La nouvelle Smart est presque aussi longue qu’une Mercedes GLA

Smart, jadis connue comme le fabricant d’origine suisse de microcitadines, dévoile son deuxième nouveau modèle, le coupé crossover #3. Cette mouture sportive du #1, au design plus conventionnel, a été présentée lors d’une première mondiale au salon de l'automobile de Shanghai. La première européenne se tiendra à l’automne, à l’IAA de Munich.

«Notre objectif a toujours été de répondre aux besoins de mobilité variés et changeants», déclare Dirk Adelmann, chef de Smart Europe. Et d’ajouter: «C’est pourquoi Smart continuera d’élargir sa production afin de proposer une variété de véhicules qui conviennent parfaitement aux différents groupes de clients et styles de vie». Le #3 a été conçu par le partenaire Mercedes, tandis que la technologie est signée Geely, le partenaire chinois de la joint-venture.