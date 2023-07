Football: La nouvelle Super League, mode d’emploi

Le football suisse s’apprête à connaître sa deuxième révolution de ce troisième millénaire. Vingt ans avoir mis au placard la fameuse – et très critiquée - «Formule Rumo» et sa barre fatidique pour revenir à un championnat plus classique à dix équipes seulement, les vingt clubs qui composaient alors la Swiss Football League ont choisi, il y a quelques mois, de changer à nouveau de mode de compétition.