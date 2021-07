Console de jeux vidéo : La nouvelle Switch pas à la hauteur des rumeurs

Nintendo a dévoilé un modèle avec un écran Oled plus grand de 7 pouces, mais sans 4K ni puce plus puissante au rendez-vous.

Les rumeurs faisaient état d’une prise en charge de la 4K et d’une puce Nvidia plus puissante. Mais Nintendo a douché ceux qui attendaient ces nouveautés. La nouvelle console hybride de jeux Switch s’appuie sur un écran Oled d’une résolution de 720p. Le fabricant nippon n’a cependant pas indiqué une prise en charge supérieure à la résolution 1080p pour le mode de la console connecté à la TV.

Sortie en octobre

Outre le nouvel écran, ce modèle révisé comprend un support réglable à poser sur une table, 64 Go de stockage intégré au lieu de 32 Go, une nouvelle station d’accueil avec un port Ethernet filaire intégré et un son amélioré pour ses deux types d’usage. Quant à l’autonomie, elle reste limitée comme le modèle d’origine à 9 heures et son poids tourne également autour des 300 grammes. Les contrôleurs Joy-Cons d’origine fonctionneront tous avec cette console, de même que les jeux tournant déjà sous la précédente version. Le modèle Switch Oled sera mis en vente pour 350 dollars à partir du 8 octobre prochain.