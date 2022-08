France : La nouvelle tête d’Ademo moquée sur Twitter

Le rappeur, moitié de PNL avec son frère, a surpris les fans avec ses cheveux bouclés et blonds. En plus, il ne porte plus de barbe.

La nouvelle coupe du rappeur français de 35 ans a fait parler sur Twitter. Twitter

Fini la barbe bien taillée et les longs cheveux noirs, lisses par le passé. Ademo, 35 ans, a radicalement changé de tête, ce qui a surpris plus d’un fan ainsi qu’on le constate sur Twitter. Le rappeur, qui forme PNL avec son frangin N.O.S, était sur scène lors d’un showcase à Marseille. Et c’est peu dire que la musique est passée au second plan par rapport à sa nouvelle coupe.

«On dirait un surfeur, je n’ai pas les mots», «Il a perdu un pari ou quoi?» «Il est blond et sa barbe parfaite a disparu. Je suis sous le choc», «Non, mais là, il a déconné?» «Je ne peux pas gérer, je n’y arrive pas. Putain, Ademo est blond et sans barbe», «La personne qui a rasé la barbe de mon Ademo et qui a teint les belles boucles brunes de mon Ademo, si je t’attrape», peut-on lire sur Twitter. D’autres personnes se sont amusées aussi d’une éventuelle ressemblance avec le rappeur Hatik, le chanteur Michel Polnareff ou le footballeur espagnol Carles Puyol.