Essai du véhicule de pré-série: La nouvelle Toyota Prius gagne en puissance

Que le temps passe vite! La Toyota Prius, première voiture hybride produite en série au monde, a récemment fêté son 25e anniversaire. La cinquième génération de cette pionnière de l'hybride est sur le point d'être lancée sur le marché et pour la première fois en Europe, le modèle sera exclusivement proposé en version hybride rechargeable (PHEV). Lors de l’essai d’un modèle de présérie, nous avons découvert cinq raisons qui parlent en faveur de la nouvelle Prius.

1. Une allure sympa

Avant affûté avec phares LED aux formes dynamiques, carrosserie sobre et arrière coquet: le design de la nouvelle Prius est effectivement plaisant et devrait parler à une clientèle qui y était jusqu’à présent réfractaire. Ses proportions ont également été sensiblement modifiées: la nouvelle mouture a perdu cinq centimètres en hauteur et presque autant en longueur. En contrepartie, l’empattement a été rallongé de cinq centimètres. Selon le développeur en chef, Satoki Oya, cela a permis de transformer la silhouette angulaire charismatique, mais pas très esthétique, des anciens modèles en une silhouette dynamique au look futuriste.

L’avant affûté avec les phares LED aux formes dynamiques devrait parler à une clientèle qui était jusqu’à présent réfractaire à la Prius. Toyota

2. Un habitacle élégant… ou presque

La Prius s’est toujours voulue moderne au niveau du cockpit - et c’est mission accomplie avec la cinquième génération! Écran tactile dégagé au-dessus de la console centrale, instrumentation numérique surélevée à l’arrière du volant surbaissé, système de commande moderne et éclairage d'ambiance: enfin, l'habitacle a, à son tour, gagné en style. Le volant et ses nombreuses palettes et le panneau de commande de la climatisation avec un graphisme à l’effigie de Mickey Mouse sont typiquement japonais - mais on peut presque considérer cela comme du folklore.

Avec son volant abaissé, son instrumentation numérique haute et son écran tactile indépendant, le cockpit rappelle celui du SUV électrique bZ4X. Toyota

3. Enfin de la puissance!

La Toyota de cinquième génération est la première à embarquer le nouveau système hybride du groupe. Il combine un moteur essence 2,0 litres avec un moteur électrique à boîte-pont qui développe une puissance cumulée de 164 kW/223 ch, ce qui représente un gain d’environ 100 ch par rapport à la génération précédente. Le nouveau modèle passe ainsi de 0 à 100 km/h en 6,8 secondes et est plus de quatre secondes plus rapide que sa grande soeur. Le nouveau système hybride maîtrise également à la perfection les sprints intermédiaires ou les dépassements en montée. La Prius a enfin gagné en puissance!

La nouvelle Prius met quatre secondes de moins que son prédécesseur pour passer de 0 à 100 km/h. Son système hybride développe environ 100 ch de plus. Toyota

4. Le feeling de l’électrique

Certes, la dernière génération de Prius était déjà capable de rouler en mode 100% électrique en tant que PHEV - mais la faible capacité de la batterie de 8,8 kWh ne permettait de parcourir que 30 kilomètres tout au plus. Le système de propulsion de la Prius 5 a été combiné à une nouvelle batterie lithium-ion d'une capacité de 13,6 kWh, ce qui permet une autonomie de près de 70 kilomètres en mode 100% électrique. De quoi effectuer la plupart des trajets du quotidien. Cette donnée est certes théorique et n'a pas encore été homologuée, mais l'essai du modèle de présérie a montré que la valeur réelle ne devrait pas être bien inférieure.

La nouvelle Prius ne sera proposée qu’en version hybride rechargeable en Europe. Son autonomie électrique est de 70 kilomètres. Toyota

5. Économique et bon marché – espérons-le!

Bien entendu, la nouvelle génération de Prius sera encore plus économique. Les valeurs de consommation ne sont certes pas encore homologuées, mais Toyota promet une moyenne WLTP de 0,8 litre aux 100 kilomètres, ce qui correspond à des émissions de CO₂ de 19 grammes par kilomètre. Des valeurs qui devraient être facilement atteignables, voire dépassées, pour ceux qui rechargent régulièrement le véhicule. Pour l’heure, les Japonais n’ont pas encore dévoilé son prix de vente. Mais à en croire le développeur en chef, Satoki Oya, il devrait être raisonnable. «Nous voulions en tout cas concevoir le nouveau modèle de manière à ce qu’il soit accessible au plus grand nombre, technologiquement et financièrement», déclare-t-il. Ne reste plus qu’à attendre la commercialisation de la nouvelle Prius, l’été prochain, pour savoir ce que cela signifie concrètement.