Rachat du CS: La nouvelle UBS pourrait payer peu, voire pas d’impôts pendant des années

Après le rachat de Credit Suisse par UBS avec l’aide de plus de 200 milliards de francs garantis par Berne et la BNS, tout le monde s’attend à ce que la nouvelle méga-banque puisse résister aux crises et rapporter de juteuses recettes fiscales. Il pourrait n’en être rien, selon les Verts qui mettent même en garde contre un risque de pertes fiscales massives.