La nouvelle vague de Covid ne fait pas craindre de surcharge hospitalière

Pour la première fois depuis avril 2022, le nombre de cas de personnes contaminées par le coronavirus est en nette augmentation . Le Conseil fédéral a été informé de la situation ce mercredi 29 juin, mais il a annoncé qu’«aucune surcharge du système de santé n’est à craindre». Ceci parce que, selon les connaissances actuelles, les sous-variants d’Omicron qui circulent, soit BA.4 et BA.5, n’entraînent pas de formes plus graves de la maladie que les sous-variants précédents. Il rappelle que l’un des principaux objectifs de la gestion de la pandémie est précisément d’éviter que le système de santé soit fortement sollicité.

Rester vigilant

Du coup, le Conseil fédéral n’a annoncé prendre aucune nouvelle mesure de protection contre la pandémie. Il souligne toutefois que, «dans les mois à venir, et jusqu’au printemps 2023, il faudra toutefois faire preuve d’une vigilance et d’une réactivité accrues afin de pouvoir prendre rapidement des mesures appropriées le cas échéant». La propagation et la dangerosité du virus continuent à être surveillées, «notamment au moyen du monitorage des eaux usées, de la surveillance génomique et du suivi des capacités hospitalières disponibles».