À Londres, Hanovre et Francfort : La nouvelle variante du virus sème le trouble dans les aéroports

De nombreux passagers se sont retrouvés bloqués après la décision de plusieurs pays, dont la Suisse, de suspendre les vols en partance du Royaume-Uni.

«S’il vous plaît, aidez-nous à sortir!», dit une Allemande sur une vidéo diffusée sur internet. Comme elle, plusieurs dizaines de passagers en provenance de Grande-Bretagne se sont retrouvés bloqués dans des aéroports allemands dans la nuit de dimanche à lundi.

En cause: la décision de suspendre à partir de dimanche minuit les vols avec ce pays à cause de la nouvelle souche du virus SARS-CoV-2 plus contagieuse découverte notamment au Royaume-Uni. A l’aéroport de Hanovre, dans le nord de l’Allemagne, la mesure a frappé un groupe de 63 passagers revenant de ce pays, qui n’ont pas été autorisés à quitter le site de l’aéroport dans l’immédiat, a indiqué la police locale.

Tous doivent d’abord passer un test de dépistage du nouveau coronavirus, qui a été réalisé sur place par le personnel soignant en tenue de protection avec combinaison, charlotte et visière en plastique, et attendre les résultats, probablement connus dans la journée de lundi.

Dans l’intervalle, l’aéroport a installé des lits de camps dans un des terminaux où les passagers passent la nuit. «Notre objectif est d’empêcher que la nouvelle variante du virus pénètre dans la région», a indiqué un responsable de l’autorité sanitaire locale, Andreas Kranz à l’agence de presse dpa.

Dernier vol pour Dublin

Scènes similaires à l’aéroport Londres Heathrow, où des centaines de passagers ont tenté d’attraper les derniers vols pour l’étranger dimanche soir, comme le rapportent plusieurs médias britanniques. Un vol a destination de Dublin était au centre de l’attention: prévu à 20h55, il a été autorisé in extremis puisque censé atterrir à 23h45, soit un quart d’heure avant l’interdiction d’entrée sur le territoire décidée par le gouvernement irlandais.

Selon le «Daily Mail», les trains Eurostar ne circuleront plus entre le Royaume-Uni et la France dès 23 heures lundi soir, alors que les connexions Londres-Bruxelles et Londres-Amsterdam sont déjà interrompues.

«Nous sommes retenus contre notre gré»

Parmi les passagers bloqués en Allemagne, l’atmosphère était tendue. «Nous sommes a l’aéroport de Hanovre et nous sommes retenus contre notre gré, nous nous sommes faits tester et avons interdiction de quitter les lieux en attendant les résultats», se plaint ainsi la jeune Allemande, Manuela Thomys, dans la vidéo diffusée par le quotidien allemand Bild. On l’y voit au milieu d’un groupe de personnes bloquées comme elle, dont un bébé de 9 mois. «Il y a des gens avec un bébé, nous devons tous rester dans une halle pour être bien certains comme ça d’attraper le coronavirus», proteste encore Manuela.

Au final, les passagers ont pu quitter les lieux lundi matin. L’un d’entre eux a été contrôlé positif, selon la ville de Hanovre. Des examens plus poussés doivent permettre de déterminer s’il s’agit ou non de la nouvelle souche plus contagieuse. Le passager concerné et les personnes qui l’accompagnaient ont été acheminés «à bord d’un véhicule de quarantaine» à leur lieu de résidence où ils vont devoir «se mettre à l’isolement», a précisé la municipalité.

«Nous sommes conscients des désagréments que cela provoque, surtout juste avant Noël», a indiqué la police locale, «nous mettons tout en oeuvre pour faire en sorte de respecter les conditions de sécurité à l’entrée sur le territoire, tout en ménageant les passagers», a-t-elle précisé.

Des scènes similaires se sont déroulées à l’aéroport de Stuttgart et surtout dans celui de Francfort, le plus grand du pays, où 157 passagers arrivant de Grande-Bretagne et d’Afrique du Sud se trouvaient encore lundi matin en attente dans un terminal, selon la police. La plupart ont dû passer la nuit sur place.

«Nous nous sommes occupés d’eux, en distribuant des lits de camps, des boissons et de la nourriture», indique à l’AFP un porte-parole de l’aéroport, Christian Engel. «Nous avons 70 personnes déjà testées et en attente de leurs résultats et 87 autres pas encore testées», a précisé la police, sans pouvoir dire quand les résultats pourront arriver.

«Difficile à garder sous contrôle»

La découverte d’une variante du coronavirus sur le territoire britannique a poussé dimanche de nombreux pays, dont la Suisse, à suspendre leurs liaisons avec le Royaume-Uni. Le premier ministre britannique présidera lundi une réunion de crise.

«D’après tout ce que nous savons à l’heure qu’il est et à la suite d’entretiens qui ont eu lieu entre les experts des autorités européennes», la nouvelle variante «n’a pas d’impact sur les vaccins» qui restent «tout aussi efficaces», a déclaré à la télévision le ministre allemand de la santé Jens Spahn, dont le pays assure la présidence tournante de l’UE.

En Suisse, l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) a indiqué avoir averti les aéroports et les compagnies aériennes concernés de la suspension jusqu’à nouvel ordre des liaisons aériennes entre les deux pays, mais aussi avec l’Afrique du Sud, où la nouvelle variante du SARS-CoV-2 a aussi été repérée.

Cette variante n’a pas encore pu être détectée en Suisse dans le cadre du séquençage, selon le groupe de travail Covid-19 du Conseil fédéral. Mais le pays se trouve actuellement dans une zone à risque avec un système de santé à la limite de sa capacité, a-t-il expliqué.

La nouvelle souche du virus est «hors de contrôle», a reconnu dimanche le ministre britannique de la santé, Matt Hancock, justifiant ainsi un reconfinement de Londres et d’une partie de l’Angleterre. «Ce sera très difficile de la garder sous contrôle jusqu’à ce qu’un vaccin soit largement diffusé».

Boris Johnson avait déclaré samedi que la nouvelle variante du virus était jusqu’à 70% plus contagieuse que la précédente souche.