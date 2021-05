Basketball - La nouvelle vie de Thabo Sefolosha

Thabo Sefolosha, qui se trouvait ce samedi à Fribourg où il a suivi attentivement la finale de la Coupe, va-t-il bientôt rebondir dans le championnat de Suisse, à Fribourg ou Genève? Pour l’ex-joueur des Houston Rockets, 37 ans, 965 matches en NBA, ce n’est pas (encore) une priorité. «Mon actualité, c’est père de famille du côté de Vevey et je me plais bien dans ce rôle-là, sourit le mari de Bertille, laquelle attend un heureux événement, une troisième fille après Lesedi et Naledi, 12 et 13 ans. Je suis content d’être à la maison et de pouvoir penser à autre chose.»