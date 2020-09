La nouvelle villa de Kendall Jenner en dit long sur elle

1. Elle frime un peu (et ça marche)

La nouvelle villa, le chien photogénique et les oeuvres-d’art hors de prix ont valu à Kendall de faire la une du magazine «Architectural Design».

2. Elle achète ses oeuvres-d’art en Suisse

3. Elle accroche une fortune au mur

Kendall confie: «J’ai toujours voulu avoir une oeuvre de James Turrell en ma possession». Pas étonnant. Les prix des oeuvres de l’artiste américain démarrent à un demi-million de francs. L’installation lumineuse de Kendall intitulée «Scorpius» (ça tombe bien, car elle scorpion de signe astrologique) est estimée à non moins de 750’000 francs.

4. Kendall est une adepte des magasins de disques

«On m’a offert cette chaîne hi-fi pour mon anniversaire. Depuis, je fouine régulièrement dans les magasins de disques avec des amis», raconte t-elle. À noter: lors de votre prochaine visite à Los Angeles, vous devez absolument faire les magasins de disques vintage et garder l’oeil ouvert pour Kendall.

5. Elle a un léger penchant pour l’ésotérisme

Screenshot Youtube / «Architectural Digest»Überall in Kendalls Schlafzim

Dans la chambre à coucher de Kendall, on trouve partout des anneaux d’énergie en cuivre. Autour des livres au pied du lit, sur les abats-jour sur la table de nuit et autour de la bouteille d’eau. «Aucune idée ce qu’ils font, mais ça fait du bien», commente t-elle à propos de sa veine ésotérique.

6. Sa longueur de pénis préférée: 22 centimètres

Dans la chambre à coucher de Kendall, on découvre les mensurations précises d’un pénis idéal, avec l’inscription «Ravie d’apprendre que tu es une fille comblée».

Certes, l’oeuvre avec les mensurations d’un pénis est celle de l’artiste Tracey Emin. Mais à quoi bon l’accrocher dans la chambre à coucher si on n’est pas soi-même adepte du message?

7. Kendall est un peu vaniteuse

8. Elle trouve les télés dans le salon absurdes

«Je ne voulais en aucun cas une télévision dans le salon» dit Kendall. Et pour cause. «C’est ici qu’on a de profondes discussions», explique t-elle.

9. Kendall Jenner cuisine (!!!)

«Dans mon ancienne maison, je ne cuisinais jamais, mais cette cuisine me motive à fond! La cuisine est la pièce la plus utilisée de la maison», déclare t-elle avec enthousiasme. Qu’on la croie ou non, la déclaration est en tout cas délicieuse. Surtout quand elle s’extasie à propos du robinet à chaudrons au-dessus de la plaque de cuisson. Elle en a besoin de toute urgence, parce-qu’elle est «accro au thé», comme elle le précise.