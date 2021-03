420 kilomètres d’autonomie

À l’instar du XC40, le nouveau crossover passe de 0 à 100 km/h en 4,9 secondes, avec une vitesse maximale limitée à 180 km/h, comme pour toutes les Volvo. Grâce à un meilleur aérodynamisme, le C40 Recharge a toutefois une plus grande autonomie, censée atteindre 420 kilomètres selon la norme WLTP, soit 20 kilomètres de plus que le XC40. La charge s'effectue à une puissance maximale de 150 kW, ce qui signifie que 80% de la batterie peut être chargée en 40 minutes sur une borne de charge rapide.



Pour l’heure, Volvo n’a pas encore communiqué sur le prix du C40 Recharge, ni sur la date exacte de lancement. Le crossover devrait néanmoins encore faire son apparition sur le marché cette année et vu que le XC40 Recharge coûte un minimum de 64'500 francs, on peut s’attendre à un prix similaire pour le C40 – voire légèrement plus élevé. Il ne faudra toutefois pas espérer obtenir un tarif préférentiel comme chez le concessionaire, car négocier ne sera plus possible en ligne.