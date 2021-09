Climat : La Nouvelle-Zélande a connu son hiver le plus doux

Entre juin et août, les températures ont dépassé la moyenne saisonnière de 1,32 degré. Ce nouveau record s’explique en partie par la quantité de dioxyde de carbone dans l’atmosphère.

La Nouvelle-Zélande vient de connaître son hiver le plus doux, une conséquence du changement climatique, a indiqué vendredi un organisme gouvernemental. De juin à août, les températures ont été de 1,32 degré au-dessus de la moyenne, dépassant le précédent record enregistré l’an passé, a déclaré l’Institut national de recherche sur l’eau et l’atmosphère (NIWA).

Depuis 2000, la Nouvelle-Zélande a connu sept de ses 10 hivers les plus chauds jamais enregistrés, selon cet organisme. La dernière fois que l’archipel a recensé deux hivers consécutifs avec des températures douces records remonte à 1970 et 1971. Désormais, ces deux années se situeraient respectivement aux 18e et 13e rangs du classement, qui remonte à 1909.