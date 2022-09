Orages: La nuit a été agitée en Suisse romande

De violents orages ont éclaté sur la Suisse dans la nuit de mercredi à jeudi, accompagnés de vents tempêtueux et de pluies diluviennes. Des grêlons atteignant jusqu'à 5 cm de diamètre ont été mesurés et des milliers d’impacts de foudre enregistrés. Seul le Valais a échappé aux précipitations.

Chapiteau évacué

La police cantonale fribourgeoise est intervenue plus de 60 fois, pour des inondations et des arbres tombés sur la route. Les districts de la Glâne, de la Broye, de la Sarine et du Lac ont été particulièrement touchés. À Romont, environ 300 personnes ont été temporairement évacuées d'un chapiteau, tandis que la foudre a frappé une maison à Grossguschelmuth (ndlr: Courchelmont-le-Grand), et un incendie s’est déclaré. Les habitants ont été hébergés chez des proches. Une rafale de 106 km/h a été enregistrée en plaine, à Grange-Neuve (FR). Mais personne n'a été blessé pendant les intempéries.