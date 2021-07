Cinéma : «La Nuit des Rois» remporte le Grand Prix du FIFF

Le Festival international de films de Fribourg (FIFF) a tiré le rideau samedi soir sur un palmarès éclectique. Cette année, c’est un conte ivoirien qui a obtenu la plus haute distinction du jury. La fréquentation de cette 35e édition devrait atteindre les 33’000 entrées, selon les estimations des organisateurs.

Pour la deuxième édition consécutive, le Festival international de films de Fribourg (FIFF) a remis sa plus prestigieuse récompense à un film africain, indiquent samedi soir les organisateurs dans un communiqué. Le long métrage ivoirien «La Nuit des Rois» de Philippe Lacôte (Côte d’Ivoire, France, Canada, Sénégal), fable politique à la beauté shakespearienne, a reçu le Grand Prix de la 35e édition du FIFF. Le Prix spécial du Jury est allé à la surprenante comédie noire «Bad Christmas» de Gastón Portal (Argentine, Uruguay), et le Prix du meilleur court métrage international au récit initiatique façon western loufoque «Monsters Never Know» de Yang Ming (Chine).