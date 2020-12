Depuis fin octobre, Pierre Maudet n’a plus de département et a été éloigné de ses ex-collaborateurs. Ce qui ne l’a, d’après la RTS, pas empêché de se rendre à plusieurs reprises dans ses ex-bureaux, tôt le matin ou dimanche soir. L’élu confirme ces visites sans toutefois en expliquer la raison alors qu’un audit sur la gestion de son ancien département est en cours. S’il s’est engagé à ne pas rencontrer ses ex-collaborateurs, il affirme qu’il n’a jamais été question de ne plus avoir accès à ses locaux. Néanmoins, la RTS indique que durant ces visites, il a croisé des employés de l’Etat.