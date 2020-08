Suisse La nuit la plus chaude enregistrée à Pleigne

Le thermomètre n’est pas descendu en dessous des 20 degrés sur une grande partie du territoire avec un pic dans le Jura dans la nuit de jeudi à vendredi.

Vendredi devrait être un des jours les plus chauds de l’année, ce qui incite à la baignade ou à des activités nautiques (photo symbolique).

De telles valeurs sont des records pour la seconde moitié du mois d’août. Meteonews s’attend même aux températures les plus chaudes de l’année pour quelques stations de mesure.

Risques d’intempéries

Outre Pleigne, les valeurs les plus chaudes de la nuit en Suisse romande ont été mesurées à Evionnaz (VS) avec 22,1 degrés, à Vevey (VD) avec 21,9 degrés et à Lausanne Pully avec 20,8 degrés.