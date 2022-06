Législatives françaises : La Nupes et le ministère de l’Intérieur bataillent sur les résultats

La Nupes accuse le ministère de l'Intérieur d’avoir intentionnellement déplacé dans une autre catégorie certains de ses candidats pour favoriser en apparence le parti du président Macron.

Nuance politique à part entière

Selon le décompte effectué par l’AFP, la Nupes arrive en tête avec 5’880’605 voix, soit 25,85% des suffrages, soit 19’812 voix de plus qu’Ensemble! (5’860’793 voix). L’écart avec les chiffres du ministère s’explique par le fait que l’AFP prend en compte sous la nuance Nupes les quelque 44’400 voix recueillies par trois candidats: Hervé Saulignac (1ère circonscription de l’Ardèche), Dominique Potier (5e de Meurthe-et-Moselle) et Joël Aviragnet (8e de Haute-Garonne). Tous les trois avaient été investis par le PS, dans le cadre de la Nupes.

Comptages différents

Interrogé par l’AFP, le ministère explique avoir «comptabilisé en Divers gauche» ces trois candidats «initialement investis par la Nupes» mais ayant par la suite «déclaré vouloir renoncer à cette investiture» Nupes. Le ministère fait aussi valoir que la situation est la même pour la majorité présidentielle, par exemple pour le ministre «Damien Abad, dont on peut légitimement penser qu’il est soutenu par ‘Ensemble’», et qui «est comptabilisé en “Divers droite”». Le ministère souligne par ailleurs que «ne figurait aucun candidat outre mer» dans la «liste pourtant très complète» de «l’ensemble des candidats à qui il conviendra d’attribuer la nuance “Nupes”» adressée par la direction de campagne de la Nupes au ministère le 8 juin.

Ainsi certains candidats de Corse et d’outre-mer, des territoires hors accord national de la Nupes, n’ont pas été comptabilisés, comme Karine Le Bon dans la 2e circonscription de La Réunion (42,9%) et le député sortant insoumis Hugues Ratenon dans la 5e (36,38%). Selon LFI, ils ont pourtant fait campagne pour la Nupes. Plus généralement, les Insoumis ont retenu pour le second tour 406 circonscriptions où des candidats soutenus par l’une des composantes de la Nupes se sont qualifiés.