Le Conseil administratif de Pregny-Chambésy augmente son salaire

Ils touchaient jusqu’alors 65’000 fr. par an pour une charge de travail évaluée à 30%. Arguant que celle-ci avait progressé au fil des ans, un argument qui a convaincu la majorité PLR-Le Centre, ils percevront 87’000 fr. pour un 40% dès 2023. «Le temps de travail me paraît réaliste, juge Dominique Grandjean. Mais le salaire est exagéré. Rapporté à un 100%, il approche celui d’un conseiller d’État (lire l’encadré)! Or, Pregny-Chambésy est un village.»

Un point de vue que conteste le conseiller administratif PLR Philippe Schwarm. «Ce n’est pas parce qu’une commune est petite que les responsabilités sont moindres, au contraire. Dans des affaires foncières, par exemple, un conseiller d’État a plusieurs juristes à sa disposition, une équipe. Moi, je reçois seul.» L’élu dit consacrer «20-25 heures par semaine» à la tâche, note que les lieux abritent onze missions diplomatiques et que «depuis trois-quatre ans, le job a changé. On a de plus en plus de travail intercommunal.» Il dit donc «pouvoir comprendre qu’en chiffres absolus, l’augmentation paraisse indécente. Ce n’est jamais le moment. Mais je pense que c’est une juste reconnaissance de notre travail et de nos responsabilités.»