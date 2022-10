Le salaire des conseillers d’Etat genevois augmenté de «seulement» 3%

Genève : La paie du Conseil d’Etat augmentée de «seulement» 3%

Voici un an, le peuple se prononçait pour l’abolition de la rente à vie des conseillers d’Etat. Encore s’agissait-il de voter la loi d’application. Dans ce cadre et pour préserver l’attractivité de la fonction, le gouvernement défendait une hausse du salaire des membres de l’exécutif de 17%, soit 50’000 francs. Jeudi soir, le Grand Conseil s’y est opposé. Ainsi que le rapporte la «Tribune de Genève», une majorité du Parlement a suivi les Verts et le PS, qui proposaient de ramener l’augmentation à 3%. A l’avenir, la paie des conseillers d’Etat sera donc gonflée de 8847 francs par an «seulement».