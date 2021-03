De Kendall Jenner à Hailey Bieber en passant par Chiara Ferragni, elles ont toutes adopté les lunettes de soleil rectangulaires. Un modèle typiquement années 1990 que les influenceuses mode ne lâchent plus. Version noire ou écailles, elles vont à toutes les formes de visages et se combinent aussi bien avec un look chic que street.