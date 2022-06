Beach-volley: La paire helvétique privée de médaille à cause d'une blessure

Une blessure qui met fin au rêve

Malheureusement, tout a basculé à 10-7. Sur un service, Joana Heidrich s’est blessée à l’épaule et est immédiatement tombée au sol en criant toute sa douleur. Anouk Vergé-Depré et les deux joueuses allemandes sont très vite venues à son soutien pour l’aider. L’équipe médicale est arrivée quelques secondes plus tard et a directement pris soin de la blessée, tout en la protégeant du soleil et des regards du public et des caméras.