Moyen-Orient

La Palestine fustige l’accord et demande une réunion d’urgence

L’Autorité palestinienne de Mahmoud Abbas a qualifié jeudi soir de «trahison» de la cause palestinienne l’accord de normalisation des relations entre Israël et les Émirats arabes unis et a appelé à une «réunion d’urgence» de la Ligue arabe pour le dénoncer.