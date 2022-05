Festival de Cannes : La Palme Dog a été attribuée à…

Depuis 21 ans, un prix récompense la meilleure prestation canine dans l’un des films présentés à Cannes. Alors, qui a reçu le collier en 2022?

Il n’y a pas que les êtres humains – comme le réalisateur suédois Ruben Östlund – qui sont récompensés au Festival de Cannes. Les chiens ont également droit à leur remise de prix et, chaque édition depuis 2001, le meilleur toutou acteur reçoit la prestigieuse Palme Dog. En 2022, c’est un caniche argenté qui a été choisi par le jury composé de six journalistes pour son travail dans le film «War Pony», coréalisé par Riley Keough et Gina Gammell. L’heureuse élue n’était malheureusement pas présente sur la Croisette pour accepter son prix, ce sont donc deux caniches royaux, Julieta et Raiponce, qui sont venus le chercher en son nom.