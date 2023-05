Cannes: La Palme d’or d’honneur sera décernée à Michael Douglas

L’acteur de «Basic Instinct» et «Wall Street», Michael Douglas, recevra la Palme d’or d’honneur du Festival de Cannes «qui saluera sa brillante carrière et son engagement pour le cinéma», lors de la cérémonie d’ouverture le 16 mai, a annoncé mercredi le festival. «Après plus de 50 ans de carrière, c’est un honneur de revenir sur la Croisette pour ouvrir le Festival et parler notre langue commune, celle du cinéma», a réagi l’acteur, âgé de 78 ans, dans un communiqué.