Cinéma : La Palme d’or «Titane» en route pour les Oscars

Le cinéma français sera représenté à Los Angeles par le film de Julia Ducournau qui avait reçu la récompense suprême, ce printemps à Cannes.

La réalisatrice de «Titane», Julia Ducournau (centre), avec l’acteur Vincent Lindon et la comédienne Agathe Rousselle lors de la remise des prix du Festival de Cannes en juillet dernier.

«Titane», film de Julia Ducournau couronné de la Palme d’Or au Festival de Cannes au printemps, a été choisi pour représenter la France aux Oscars, a annoncé le Centre national du cinéma français (CNC). Sa réalisatrice, âgée de 37 ans, avait été couronnée à Cannes en juillet pour ce film de genre, mêlant hybridation femme/machine, amour pour les voitures et quête de paternité.

Il met en scène une nouvelle venue, Agathe Rousselle, et l’acteur français Vincent Lindon, en pompier sous stéroïde. Interdit aux moins de 16 ans, et sorti en France mi-juillet, juste avant l’instauration du pass sanitaire, «Titane» a attiré plus de 300’000 spectateurs dans les salles françaises.