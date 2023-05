Vaud: La pancarte de Mathilde Marendaz sur la police agace des élus UDC et PLR

La pancarte avec l’inscription «ACAB» (All Cops Are Bastards) tenue par la députée vaudoise Mathilde Marendaz, qui siège sous la bannière Ensemble à Gauche, lors d’une manifestation fait des vagues au Grand Conseil. Informés par le biais de notre article sur le sujet, l’UDC Nicolas Di Giulio et le PLR Xavier de Haller ont, à titre personnel, vertement critiqué mardi l’attitude de la politicienne qui a depuis retiré la photo des réseaux sociaux.