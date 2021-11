Suisse – La pandémie «a accentué les inégalités financières»

La Plateforme nationale contre la pauvreté a présenté le premier bilan de son monitoring des études sur l’impact de la pandémie sur la pauvreté et les inégalités socio-économiques.

Image prétexte. Yvain Genevay

«Dans quelle mesure la pandémie de Covid-19 a-t-elle accentué ou influencé d’une autre manière la pauvreté et les inégalités socio-économiques en Suisse?» C’est la question que s’est posée la Plateforme nationale contre la pauvreté. Elle a ainsi effectué un monitoring des activités de recherche en la matière et a publié ce jeudi un rapport présentant un premier bilan établi à la fin juillet 2021.

Des études montrent «que la pandémie et les mesures de lutte associées ont conduit à une accentuation immédiate des inégalités socio-économiques. En moyenne, plus le revenu ou la fortune d’une personne étaient bas avant la pandémie, plus ses pertes financières ont été importantes» détaille le rapport de la Plateforme qui explique cela du fait que les mesures de lutte contre la propagation du virus ont davantage impacté les activités faiblement rémunérées.

Parce qu’elles recourent moins fréquemment aux services de santé, les personnes au statut socio-économique modeste ont davantage de risque de contracter le coronavirus et d’avoir une charge psychique plus importante du fait du stress et de l’anxiété exacerbés par la pandémie.

Relations sociales et familiales

Durant la pandémie, il a été relevé que les personnes âgées à faible revenu «ont vu leur sentiment de solitude s’accroître plus fortement que les personnes plus aisées du même âge». À cela s’ajoute l’impression d’avoir été traitées de manière injuste et discriminatoire. Pour d’autres individus, le sentiment d’avoir été un poids pour leur famille s’est fait sentir.

Une conséquence liée au confinement a été l’école à domicile. Des parents «ont parfois dû réduire leurs capacités professionnelles». Les femmes ont été plus touchées que les hommes et cela indépendamment de leur niveau de formation. Les personnes à bas revenus ont plus été marquées par un sentiment de surcharge dû à cet encadrement des enfants que les personnes aisées.

Pas de «fossé en matière d’éducation»

Contrairement à ce qui était attendu, les études actuelles ne montrent pas que l’enseignement à distance ait conduit à une accentuation de l’inégalité des chances ni n’ait «creusé le fossé existant en matière d’éducation». Les analyses démontrent toutefois que les conditions de travail à la maison étaient moins bonnes dans les milieux défavorisés (manque de place de travail, peu d’accès aux outils numériques et peu d’aide des parents).