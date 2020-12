Coronavirus : La pandémie a affecté les salaires dans le monde

En Suisse comme ailleurs, la crise a eu un impact négatif sur la rétribution des employés. Elle a notamment étendu les inégalités entre revenus élevés et bas.

La pandémie liée au coronavirus a fait baisser ou progresser plus lentement les salaires mensuels dans le monde, selon les chiffres de janvier à juin. Elle a aussi étendu les inégalités entre salaires élevés et bas, y compris en Suisse, a dit mercredi à Genève l’OIT.

Selon des données sur une trentaine de pays européens, les salaires ont baissé dans deux tiers des pays. Sans subventions, ceux des femmes auraient reculé de 50% de plus que ceux des hommes pendant les trois mois avant l’été. En Suisse, ils ont baissé de près de 6% pour les premières et près de 3% pour les seconds.

Effets des subventions

L’augmentation des inégalités en raison de la crise «menace de laisser derrière elle de la pauvreté ainsi qu’une instabilité», déplore M. Ryder. Il a appelé à des politiques adaptées pour des emplois et des entreprises durables et pour soutenir la demande.

Impossible de savoir quand les Etats pourront renoncer aux subventions, dit M. Ryder qui appelle à ne pas les retirer trop tôt. «Nous devrions continuer à faire ce qu’il faut», ajoute-t-il. D’autant plus qu’un vaccin ne constitue pas une «solution» aux problèmes économiques et que les conséquences vont durer longtemps.

Parmi les travailleurs, les différences entre les 10% les mieux et les moins bien rémunérés ont augmenté partout pendant la crise. Parmi la trentaine d’Etats européens analysés, elles devraient s’étendre de plus de 21% en moyenne. La Suisse est en sixième place avec une progression de ces inégalités qui est inférieure à 10%.

Demande sur les salaires minimaux

Une responsable du rapport de l’OIT demande de mieux se conformer à la réglementation, une couverture plus large d’un nombre plus important de travailleurs, des salaires minimaux adaptés et à lutter contre le travail informel.

Selon des données sur plus de 135 pays sur les quatre dernières années, la croissance des salaires réels dans le monde a varié au total entre 1,6 et un peu plus de 2%. L’augmentation la plus rapide a été observée en Asie/Pacifique et dans l’Est de l’Europe.