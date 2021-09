Main Tendue : La pandémie a aggravé les pensées suicidaires des Suisses

Les statistiques de l’Association suisse de prévention contre le suicide démontrent une très nette augmentation des pensées suicidaires depuis le début de la pandémie de coronavirus.

Les statistiques de la Main Tendue sont alarmantes. Les personnes touchées par des pensées suicidaires sont beaucoup plus nombreuses depuis le début de la pandémie. L’Association suisse de prévention contre le suicide constate une nette augmentation des chiffres: plus de 30% par rapport au premier semestre 2019, et de 10% par rapport à la même période l’année passée. Cette thématique revient 16 fois par jour en 2021 lors des entretiens téléphoniques contre 13 en 2019.

Les jeunes sont particulièrement touchés par cette problématique, notamment les mineurs, indique l’association de prévention. Le nombre d’appels au 143 a augmenté de 40% entre 2019 et 2021. Pour les personnes âgées jusqu’à 40 ans, l’augmentation du nombre d’appels se situe aux alentours 12,8% pour la même période. La Main Tendue analyse également cette augmentation comme l’expression d’une souffrance particulièrement importante. En effet, cette tranche d’âge de la population serait beaucoup plus encline en temps normal à passer par le canal de tchat.

Problématiques multiples

Les discussions menées avec les enfants et les adolescents en détresse traitent pour la plupart de «témoignages de parcours difficiles, voire tragiques tels que des crises d’angoisse, de l’automutilation, des pensées suicidaires, une perte de sens, un manque de perspective et le sentiment d’isolement», indique le communiqué de la Main Tendue. La pandémie n’est pas non plus le seul facteur expliquant cette augmentation. L’avenir de la planète, la crainte de ne pas réussir à retrouver un emploi ou le stress lié aux discriminations et à la violence font également partie des problématiques abordées lors d’appels au 143.