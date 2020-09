Suisse : La pandémie a augmenté le nombre de pensées suicidaires

Les bénévoles de la Main Tendue ont traité entre mars et juin près de 1800 appels de personnes qui envisageaient de mettre fin à leurs jours, soit une augmentation de 5% par rapport à l’an dernier.

Fondée il y a plus de 60 ans, la Main Tendue est une organisation à but non lucratif, apolitique et non confessionnelle. Elle est financée à 40% par des sources institutionnelles et à 60% par des dons. Le service est gratuit, anonyme et disponible 24 heures sur 24, par téléphone, par courriel ou par tchat. Son site est le www.143.ch.