Covid : La pandémie a déjà coûté 50 milliards à la Suisse

Notre pays a engrangé 50 milliards de francs de moins que prévu en raison du Covid depuis mars 2020. Il faudrait que tous les Helvètes travaillent deux mois gratuitement pour combler ce trou.

Le Covid-19 coûte cher à la Suisse. Selon une nouvelle analyse du Centre de recherches conjoncturelles de l’EPFZ, le KOF, notre pays a généré depuis le début de la pandémie en 2020 quelque 50 milliards de francs de moins que ce qui était prévu sans le virus. Et ce n’est pas fini. La détérioration de la situation épidémiologique en Suisse et dans toute l’Europe en raison du variant Omicron contraint le KOF à réviser à la baisse ses prévisions conjoncturelles pour 2022.

Mais Jan Egbert-Sturm, professeur d’économie à l’EPFZ et vice-président de la task force de la Confédération tempère: l’État a certes investi beaucoup d’argent pour aider tous ceux impactés par le virus, notamment les entreprises. «Si rien n’avait été fait, des entreprises auraient disparu à tour de bras», souligne-t-il. Et la facture aurait été alors bien plus salée.