Antonio Guterres

«La pandémie a démontré la fragilité de notre monde»

Le secrétaire général des Nations unies s’est inquiété de l’impact de la crise sur les pays pauvres, lors d’un discours marquant le 102e anniversaire de la naissance de Nelson Mandela.

«Extrême pauvreté»

La pandémie «opère comme une radio, révélant les fractures du fragile squelette des sociétés que nous avons construites. Elle met en évidence les idées fausses et les mensonges partout: le mensonge que le marché libre peut fournir des soins médicaux à tous, la fiction que le travail non rémunéré des soins à la personne n'est pas du travail, l'illusion que nous vivons dans un monde post-raciste, le mythe que nous sommes tous dans le même bateau», a-t-il ajouté.

«Nous sommes à un tournant»

Le mouvement antiraciste né de la mort de George Floyd, un Américain noir tué par un policier blanc en mai aux Etats-Unis, «est un signe supplémentaire que les gens en ont assez: assez des inégalités et de la discrimination qui traite les gens comme des criminels sur la base de la couleur de leur peau», a souligné le secrétaire général de l'ONU, appelant les dirigeants à construire «un monde plus égalitaire et plus durable».