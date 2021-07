La Côte (VD) : La pandémie a dopé le marché des piscines privées

Les professionnels du bassin individuel constatent un envol de leur activité. Ils l’expliquent par l’épidémie de Covid-19, qui a bloqué les habitants chez eux.

De plus en plus d’habitants de La Côte (VD) cèdent à la tentation de la piscine individuelle. Les professionnels du secteur, interrogés par le quotidien local «La Côte», font tous état d’une explosion de leur activité. Ainsi, la société Denogent a bâti huit bassins cet hiver, contre cinq ou six sur toute l’année habituellement. Mori Piscines, actif de Genève à Lausanne, évoque huit fois plus de prises de contact. Le mouvement se confirme au niveau des permis de construire: à Duillier, sept ont été déposés en 2020, contre un ou deux d’ordinaire. Les commerçants expliquent le phénomène par le contexte pandémique. D’une part, il a forcé les gens à passer plus de temps chez eux, leur donnant des envies de transformations. D’autre part, les économies réalisées par certains durant cette période leur ont permis de concrétiser leurs anciens projets.