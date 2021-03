Santé : La pandémie a empêché 12 millions de femmes d’accéder à des moyens contraceptifs

Selon l’ONU, 12 millions de femmes n’ont pas eu accès à des moyens contraceptifs à cause de la crise sanitaire. Les restrictions de déplacement et les problèmes financiers qui en découlent expliquent ce phénomène.

La pandémie de Covid-19 a empêché l’an dernier 12 millions de femmes d’accéder à des moyens contraceptifs, conduisant à 1,4 million de grossesses non désirées, indique un rapport de l’agence onusienne UNFPA (Fond des Nations Unies pour la population) rendu public jeudi.

Ces 12 millions de femmes vivent dans 115 pays. La pandémie les a empêchées d’accéder à des services de planning familial, précise un communiqué de l’agence directrice des Nations Unies en charge des questions de santé sexuelle et reproductive.

«Les grossesses ne s’arrêtent pas lors des pandémies ou des crises. Nous devons veiller à ce que les femmes et les filles aient un accès ininterrompu aux contraceptifs vitaux et aux médicaments de santé maternelle», a souligné dans le communiqué la directrice de l’UNFPA, Natalia Kanem. «L’impact dévastateur du Covid-19 sur la vie de millions de femmes et de filles au cours de l’année écoulée souligne à quel point il est vital d’assurer la continuité des services de santé reproductive».