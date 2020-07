Actualisé il y a 28min

Covid-19

La pandémie a fait 20’000 morts au Moyen-Orient, mais elle s’y accélère

Un cap a été franchi dans la région, alors que la Suisse a placé 7 pays sur sa liste des pays à risque.

L’iran, plus grand pays de la région, a été le premier touché dans au Moyen-Orient et dénombre logiquement le plus de mort. keystone-sda.ch

La pandémie a fait plus de 20’000 morts au Moyen-Orient, dont plus de la moitié en Iran, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche. Dans l’absolu, avec un total de 20’005 morts (pour 907’736 cas), le Moyen-Orient reste une région relativement épargnée par la pandémie de Covid-19, qui a tué au moins 565’166 personnes dans le monde.

Pays à risque selon la Suisse

Par contre, plusieurs pays connaissent en ce moment un nombre de contaminations en hausse. C’est notamment le cas de l’Arabie saoudite, de l’Irak, de Bahreïn, d’Israël, du Koweit, d’Oman et du Qatar, qui figurent tous sur la liste suisse des pays à risque et au retour desquels il est exigé de se mettre en quarantaine.

L'Iran, qui ne figure pas sur la liste, reste toutefois le pays le plus touché, notamment parce qu’il a été l’épicentre de la maladie dans la région. Il dénombre plus de 12’829 morts et 257’303 cas, selon des chiffres officiels transmis dimanche. Après une accalmie en mars et en avril, le pays voit le nombre de contamination repartir fortement à la hausse depuis le début du mois de mai. Jeudi, les autorités iraniennes ont d’ailleurs annoncé un record avec 221 nouveaux morts en 24 heures.

Reprise des vols Genève-Dubai

L'Irak (3’055 décès, 75’194 cas au total), l'Arabie saoudite (2’181 décès, 229’480 cas), le Yémen (464 décès, 1’380 cas) et le Koweït (386 décès, 54’058 cas) sont les autres pays les plus touchés par la maladie Covid-19 au Moyen-Orient. En revanche, les Emirats arabes unis ont annoncé rouvrir leurs frontières aux touristes, même si des mesures sanitaires strictes seront mises en place. La compagnie Emirates a par ailleurs prévu de reprendre ses vols entre l’aéroport de Genève et Dubaï dès le semaine prochaine.

Les morts au Moyen-Orient ne représentent qu'environ 3,5% des décès dus au Covid-19 enregistrés dans le monde, loin derrière l'Europe (plus d'un tiers), les Etats-Unis et le Canada (25%), et l'Amérique latine et les Caraïbes (25%).