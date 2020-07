Industrie automobile

La pandémie a fait chuter les ventes de Renault

Le groupe automobile français a enregistré près de 35% de baisse de ses ventes sur les six premiers mois de l’année, en raison de la crise du coronavirus.

La citadine Zoe s'est imposée comme la voiture électrique la plus vendue au premier semestre en Europe (archives).

Sur les six premiers mois de l'année, le groupe (qui inclut aussi les marques Dacia, Lada, Alpine, Samsung Motors) fait moins bien que le marché mondial --en baisse de 28,3%--, une situation que le constructeur explique, dans un communiqué, par «sa forte exposition aux pays ayant subi un strict confinement».

Comme tous ses concurrents, Renault avait été contraint de suspendre ses activités commerciales et industrielles dans la plupart des pays du monde à partir de mi-mars avant une reprise progressive à partir de mai.

Il a toutefois mieux résisté que son compatriote et rival PSA (Peugeot, Citroën), dont les ventes ont presque été divisées par deux au premier semestre (-45,7%, à 1,033 million de véhicules).

PSA et Renault doivent publier leurs résultats financiers pour la première moitié de l'année respectivement les 28 et 30 juillet.

Internationalisation des ventes

Le groupe au losange bénéficie cependant de la forte internationalisation de ses ventes. Plus d'un véhicule sur deux (50,4%) a été vendu hors d'Europe de janvier à juin, contre 44,5% sur le premier semestre de l'an dernier.

Dans un marché européen en baisse de 38,9%, Renault voit ses ventes chuter de 41,8%. Cette contreperformance s'explique avant tout par celle de la filiale roumaine à bas coûts Dacia (-48,1%), particulièrement touchée «par son exposition au marché des clients particuliers», beaucoup plus affecté par la crise que celui des entreprises.

En Chine, où Renault reste un acteur marginal et où il se recentre sur les utilitaires et les véhicules électriques, les volumes ont reculé de 21,2%, soit environ au même rythme que l'ensemble du marché.

A fin juin, en Europe, le carnet de commande du groupe est «plus de 20% supérieur à celui de l'année dernière» et les stocks «plus de 10% inférieurs à juin 2019. Cela nous donne une bonne visibilité pour notre activité sur le troisième trimestre», a souligné Denis le Vot, directeur commercial du groupe, lors d'une audioconférence avec des journalistes.

L'électrique cartonne

Parmi les bonnes nouvelles, Renault se félicite de l'envolée de ses ventes de véhicules électriques (+38%, à plus de 42'000 véhicules sur six mois), un marché dont il a été pionnier et qui est actuellement dopé par les plans de relance en Europe. «Notre offensive électrique fonctionne bien», s'est réjoui Denis le Vot.