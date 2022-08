Marché du travail : La pandémie a fait craindre le pire à une partie des diplômés des HES

Les diplômés du groupe de domaines d’études «Services» (composé au trois quarts des secteurs du voyage, du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration) présentaient le risque le plus élevé. Comparé au groupe de référence «Commerce, administration et droit», leur risque était supérieur de 9 points. À l’inverse, les diplômés du domaine «Santé et protection sociale» affichaient le risque le plus faible (–3 points comparé au même groupe de référence).