Le jour où Windows cédera sa couronne de roi des systèmes d’exploitation les plus utilisés dans le monde n’est pas encore venu. La crise sanitaire due à la pandémie de coronavirus a néanmoins provoqué un changement remarquable dans le classement. En 2020, le recours au télétravail, notamment, a eu pour conséquence une augmentation des ventes de PC, d’ordinateurs portables et d’autres stations de travail et des systèmes qui les accompagnent. Si Apple a su tirer son épingle du jeu avec une augmentation de 1,9% de ses ventes (7,7% du marché mondial au dernier trimestre contre 5,8% au début de l’année 2020, avec un pic à 8,4% au 3e trimestre), c’est le système Chrome OS qui semble avoir le plus tiré profit de la situation, selon les chiffres du cabinet IDC rapportés par le site 9to5Google. La plateforme informatique de Google a en effet dépassé le système macOS d’Apple au deuxième trimestre pour devenir le deuxième système d’exploitation le plus vendu dans le monde avec une part de marché de 14,4%. Cette augmentation des ventes de Chromebooks serait due à la demande du grand public pour des ordinateurs portables abordables, notamment pour l’éducation.