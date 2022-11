Sport et santé : La pandémie a fait mal à l’activité sportive des Suisses

L’OFSPO s’est approché de 2130 personnes, questionnées sur leur pratique du sport avant, pendant et après la pandémie. Se dégagent plusieurs constats, à commencer par un recul général de l’activité sportive. Un recul plus frappant en Suisse romande et italienne que dans le reste du pays. On pouvait l’imaginer, la population s’est également davantage tournée vers la pratique du sport en extérieur ou directement à domicile. Ce qui s’est traduit par un intérêt toujours plus marqué pour la randonnée (58% des Suisses disent en faire), de loin l’activité physique la plus populaire entre nos frontières. De l’autre côté du tableau, la natation, le ski de piste et, plus étonnant, la course à pied ont perdu en adhérents depuis début 2020.