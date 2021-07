Suisse : La pandémie a freiné le nombre de cas de maladies sexuelles

Selon les chiffres de l’Office fédéral de la santé publique, le nombre des maladies sexuellement transmissibles a chuté de 15% en 2020.

Les Suisses ont-ils fait plus attention lors des rapports sexuels l’année passée à cause du coronavirus? La question posée par «Blick» trouve une réponse dans les statistiques de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Ainsi, entre 10’000 et 15’000 cas de chlamydiose sont signalés chaque année entre 2015 et 2019. Mais en 2020, il y a eu 15% de cas en moins. Les chlamydias sont des bactéries qui peuvent provoquer des brûlures et des douleurs lors de la miction chez l’homme et augmenter le risque d’infertilité chez les femmes si ces infections ne sont pas traitées. Souvent, la maladie n’est pas détectée mais, en cas de problème, le recours aux antibiotiques est nécessaire.