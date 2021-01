Coronavirus : La pandémie a mis à nu les fragilités de l’OMS

Un rapport d’experts indépendants sur la riposte à la pandémie met en relief le manque de moyens et le «pouvoir limité» de l’agence onusienne face aux Etats.

Co-présidé par l’ancienne Première ministre néo-zélandaise, Helen Clark et l’ancienne présidente du Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, le Groupe indépendant sur la préparation et la riposte à la pandémie, a présenté mardi son rapport intérimaire devant le Conseil exécutif de l’Organisation mondiale de la santé, qui se réunit jusqu’au 26 janvier.

Selon le rapport, l’OMS et la Chine auraient pu agir plus vite et plus fort pour alerter en janvier 2020.

«Aucun pouvoir de contrainte»

«Tous les Etats membres se tournent vers l’OMS en vue d’obtenir un leadership, une coordination et des conseils, mais ils ne lui donnent pas l’autorité, l’accès et tout le financement nécessaire pour y parvenir. Il est clair que cela ne fonctionne pas», a affirmé l’ancienne présidente du Liberia.

«Sa plus forte alerte»

«Les agents pathogènes peuvent se déplacer en quelques minutes et en quelques heures, et non en quelques jours et en quelques semaines», a ironisé Helen Clark, en expliquant que le système d’alerte semble procéder d’une ère analogique révolue et doivent être adaptés à l’ère numérique.