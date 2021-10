Genève : La pandémie a nui aux femmes actives dans la recherche

Une étude de l’Université et des HUG montre que la crise du Covid-19 a freiné la carrière académique des femmes.

Angèle Gayet-Ageron, professeure au département de santé et médecine communautaire de la faculté de médecine de l’Université de Genève. Unige

Une conséquence inattendue de la crise du Covid-19 vient d’être mise à jour par une équipe de l’Université de Genève et des HUG: la pandémie a porté préjudice aux femmes actives dans la recherche universitaire. Pour arriver à une telle conclusion, les scientifiques ont comparé la proportion de signatures féminines dans plus de 60’000 manuscrits soumis à onze revues entre 2018 et 2021. Constat: la proportion de chercheuses mentionnées a notablement chuté, début 2020.

Alors qu’avant la pandémie, les femmes occupaient 46% des places de premier auteur, 31,4% des places de dernier auteur et 38,9% des places d’auteurs de correspondance, ce pourcentage a diminué de respectivement 20%, 12% et 20% à cette période. Or, ces places sont déterminantes pour l’évolution de la carrière académique, le critère du nombre d’articles publiés étant essentiel à la progression.

«Surcharges familiales»

«Il se pourrait que les femmes aient eu plus de difficultés à poursuivre leurs activités de recherche – au vu des surcharges professionnelles et familiales – comparées à leurs homologues masculins», estime Angèle Gayet-Ageron, professeure au département de santé et médecine communautaire de la faculté de médecine et première auteure de l’étude. Celle-ci met ainsi en exergue que les femmes ont été moins impliquées que les hommes dans les études sur le Covid-19, ce qui «pourrait avoir un impact sur leur carrière académique». Ce trou dans leur production scientifique «devra être pris en considération» à l’heure de juger de leur avancement, considèrent les auteurs de cette recherche.